Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda - Son Dakika
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Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda

29.03.2022 11:47
Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Hacettepe ile 1-1 berabere kalarak Play-Off hattının 6 puan gerisine düşen 39 puanlı 8'inci sıradaki Kuşadasıspor, 22'nci hafta erteleme maçında yarın 34 puanı bulunan 12'nci basamaktaki Yomraspor'a konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Hacettepe ile 1-1 berabere kalarak Play-Off hattının 6 puan gerisine düşen 39 puanlı 8'inci sıradaki Kuşadasıspor, 22'nci hafta erteleme maçında yarın 34 puanı bulunan 12'nci basamaktaki Yomraspor'a konuk olacak. Yomra İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Grupta averajla düşme hattının üstünde yer alan 29 puanlı Kızılcabölükspor ise aynı saat zorlu İskenderunspor deplasmanında ter dökecek. Son 3 karşılaşmadan 3 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 55 puanlı 3'üncü sıradaki rakibi karşısında 6 maçlık galibiyet özlemine son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda - Son Dakika


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