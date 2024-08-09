Kuşadasıspor Yeni Yönetim Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
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Kuşadasıspor Yeni Yönetim Görev Dağılımını Belirledi

Kuşadasıspor Yeni Yönetim Görev Dağılımını Belirledi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Kuşadasıspor'da yapılan olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Başkan İsmet Türker, kulübün genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele edeceğini ve kurumsallaşma adına adımlar atacaklarını belirtti.

09.08.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Kuşadasıspor'da 2 Ağustos'ta yapılan olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Mali açıdan güçlü bir yönetici kadrosu oluşturan siyah-beyazlı kulüpte Başkan İsmet Türker, "Bu sezon genç oyuculardan kurulu bir kadro ile mücadele edeceğiz. Kulübün şirketleşme sürecini tamamlayıp, kurumsallaşma adına önemli adımlar atacağız" dedi.

Kuşadasıspor'da İsmet Türker başkanlığındaki yeni yönetim, önceki gün yaptığı toplantıda görev dağılımını belirledi. Bu kapsamda Kadri Çelik, başkan yardımcısı olarak yönetimde yer alacak. Profesyonel Şube Sorumluluğunu ise Fırat Akkuş, Kadri Çelik ve Mehmet Ali Çetinkaya üstlenecek. Genel Sekreterlik görevine Fırat Akkuş'un getirildiği siyah-beyazlı kulüpte Kudret Durdu ve İsmail Tütüncü altyapıdan, Ömer İzci, Barış Salbaş, Ufuk Öğren, Yılmaz Tektaş, Cihan Kızıltuğ ve Ali Kaya mali işlerden; Özlem Ünver, Gülcan Akbulut ve İbrahim Çalım da sosyal işlerden sorumlu yöneticiler olacak. Kulübün saymanlığını ise Erdi Göğçe yürütecek.

Yeni sezonda Kuşadasıpor'un genç bir kadroyla mücadele edeceğini belirten Başkan İsmet Türker, "Öncelikle taşın altına elini koyarak yönetimde görev alan tüm arkadaşlarıma ve bizi kongre sürecinde destekleyen Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim. İlk işimiz teknik direktörümüzü belirlemek olacak. Şu an görüştüğümüz 5-6 isim var. Daha sonra ihtiyacımız olan mevkilere transferlerimizi yapacağız. 8 Eylül tarihine kadar da kulübü şirketleştirmeyi planlıyoruz. Şirketleşmenin ardından hisseleri sadece kentin kurumlarına arz edeceğiz. Ayrıca kadın taraftarlarımız sezon sonuna kadar maçlarımızı ücretsiz izleyebilecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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