Kütahya Belediyespor U16 ve U18 Takımları Bölge Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyetlerine devam eden U16 ve U18 basketbol takımları, Kütahya birincisi olarak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
Kütahya Belediyespor U16 ve U18 takımları, ilde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 Sezonu Yurt İçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonası'na il birincisi olarak katılmaya hak kazandı. U16 Erkekler Bölge Şampiyonası 20-22 Şubat 2024 tarihlerinde, U18 Erkekler Bölge Şampiyonası ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir il merkezinde düzenlenecek. - KÜTAHYA
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tekrar aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, işçi ücretlerine yapılan zamı açıkladı ve diğer aday adaylarına da çağrıda bulundu.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
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