Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, kızlar ve erkekler kategorisinde toplam 479 sporcu mücadele edecek.

Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak şampiyonada sporcular, minikler 8-9 yaşta 25 metre, minikler 10-11 yaşta 30 metre, minikler 12-13 yaşta 35 metre ve yıldızlarda 40 metreden hedefe ok atacak.

Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcuların katılacağı organizasyonda, yalnızca geleneksel kıyafetler kullanılacak. Müsabakalarda teknik kurulun onayından geçen geleneksel yay ve oklarla atış yapılırken, nişan almayı kolaylaştıran herhangi bir modern ekipman veya malzemenin kullanımına izin verilmeyecek.