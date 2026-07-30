Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika
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Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Kütahya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası
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1-2 Ağustos'ta Kütahya'da 490 sporcu, Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası için yarışacak.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, – TARİHİ Kütahya Ok Meydanı, 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından elemeleri geçerek şampiyonaya katılmaya hak kazanan yaklaşık 490 sporcu, tarihi Kütahya Ok Meydanı'nda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Altyapı Tesisler Kurulu Başkanı Selim Erduğan, Kütahya'nın geleneksel Türk okçuluğu açısından tarihi bir mirasa sahip olduğunu belirterek, şampiyona hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Kütahya'daki tesislerin, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi ok meydanlarından biri olduğunu belirten Erduğan, "Federasyonumuz 2019 yılında kuruldu. Şu anda bulunduğumuz alan, 'Sinan Menzili' adıyla geçen 90 tarihi ok meydanından biri olan Kütahya Ok Meydanı. Meydanımızda 1521 yılında Miralem Ahmet Ağa'nın attığı menzil taşı bulunuyor. Sadece onun değil, Okçu Sinan'ın da menzil taşı da var. Burayı 2020 yılında ihya ettik. O tarihten bu yana Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz. Kütahya'daki dördüncü büyük yarışmamız. Bu yıl yaklaşık 5-6 bin sporcuyu ilimizde misafir ettik. 1-2 Ağustos'ta Minikler ve Gençler Türkiye Şampiyonası için elemelerden gelen kardeşlerimiz yarışacaklar. 490 sporcumuz var" dedi.

Şampiyona öncesinde tesislerde yaklaşık 10 gündür yoğun çalışma yürütüldüğünü söyleyen Erduğan, hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Sahamızı hazırladık. Sayın valimize ve İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Devletin varlığını bize sonuna kadar hissettirdiler. Bu akşam federasyon organizasyon kurulumuz sahaya giriyor, hakemlerimiz de geliyorlar. Son rötuşları yapacaklar. Kardeşlerimiz güneşin altında kalmasınlar diye her yeri gölgelikle dolduracağız" diye konuştu.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU REHABİLİTE EDİYOR

2020 yılında tarihi ok meydanının yeniden kazandırılmasıyla bölgenin çehresinin tamamen değiştiğini ifade eden Erduğan, tesislerin sosyal dönüşüme de önemli katkı sunduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

"Federasyon olarak tesis yapacağımız bölgeleri özellikle dezavantajlı alanlardan seçiyoruz. Suç oranlarının yüksek olduğu, uyuşturucunun yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyoruz. Burası da geçmişte böyle bir bölgeydi. Şu an çok büyük oranda suç oranları engellenmiş. Son 2 yıldır burada herhangi bir olayla karşılaşmıyoruz. Buraları Geleneksel Türk okçuluğu rehabilite ediyor. Çocukların eline ok ve yay verdiğinizde hem suç oranları düşüyor hem çocuklar tarihine, kültürüne ve geleceğine bağlı bir şekilde yetişiyorlar. Her yere de burayı örnek gösteriyoruz."

Şampiyonaların yalnızca sportif değil ekonomik açıdan da önemli katkılar sunduğunu belirten Erduğan, organizasyonların şehir ekonomisine 60 milyon liraya yakın katkı sağladığını da sözlerine ekledi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonada minikler 25, 30 ve 35 metre, yıldızlar ise 40 metre mesafeden sıralama ve eleme atışlarını gerçekleştirecek. Yarışmaların ardından her iki gün sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Ağustos, Kütahya, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika

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