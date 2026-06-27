Kütahya\'da Okul Sporları Sezonu Tamamlandı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, 2025-2026 Okul Sporları Sezonu'nun başarıyla tamamlandığını belirterek, Kütahya'da spora olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kütahya'da 2025-2026 Okul Sporları Sezonu, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonlarla tamamlandı. Sezon boyunca 37 farklı branşta düzenlenen faaliyetlere il genelinden 262 okul katılırken, 9 bin 771 sporcu lisansı düzenlendi ve müsabakalarda toplam 25 bin 384 sporcu yer aldı.

Okul sporlarının çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden İl Müdürü Bülent Küçük, sporun yalnızca başarı elde edilen bir alan olmadığını, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, özgüven ve fair-play anlayışının kazanıldığı önemli bir eğitim süreci olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın sadece il içindeki faaliyetlerle değil, aynı zamanda hentbol, güreş, voleybol, satranç, softball, 3x3 basketbol ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarında düzenlenen ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaparak spor şehri kimliğini güçlendirdiğini belirten Küçük, ildeki spor altyapısı ve organizasyon kapasitesinin bu sayede bir kez daha ortaya konulduğunu ifade etti.

Sezon boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda emeği bulunan okul yöneticilerine, beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere, hakemlere, velilere ve sporculara teşekkür eden Küçük, "Sporun Şehri Kütahya" vizyonuyla çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya, yetenekli sporcuları desteklemeye ve Kütahya'yı ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - KÜTAHYA