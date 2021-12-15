Üye Girişi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası

15.12.2021 15:18
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce tüm İşletme Müdürlüklerinde çalışan personelin katılımıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce tüm İşletme Müdürlüklerinde çalışan personelin katılımıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Personelin sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi ve boş vakitlerinde spora yönlendirilmesi amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında birbirinden çekişmeli müsabakalar yaşandı. 32 personelin katıldığı turnuva sonunda, 4 takım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurumlar arası Masa Tenisi Birinciliği Turnuvasında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünü temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ehrami takımı, Meşe takımı, Ladin takımı ve Gediz takımları 18-19 Aralık 2021 tarihinde Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuvada mücadele edecekler. - KÜTAHYA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası

Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:07 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
14:55 Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında
14:50 Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti
14:48 Esenyurt'ta neler oluyor? Asansörde tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi         
15:16
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor 15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
11:05
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement