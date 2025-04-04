Kütahya Taekwondo İl Temsilcisi Değişti

Kütahya Taekwondo İl Temsilcisi Murat Fazıl Akkoç, görev süresinin dolmasının ardından Taekwondo İl Temsilciliği görevini Fatih Akbunar'a devretti.

Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Murat Fazıl Akkoç'un öncülüğünde, Taekwondo sporunun Kütahya'da kazandığı önem göz kamaştırırken, Fatih Akbunar'ın enerjisi ve vizyonuyla, Kütahya'yı taekwondo sporunda daha da yükseklere taşımak için yeni bir döneme adım atılacağı belirtildi.

Kütahya Taekwondo İl Temsilciliği görevini devralan Fatih Akbunar, bu görevi devralmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Kütahya'mızda Taekwondo'yu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek, başarıları katlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Taekwondo İl Temsilciliğinin yeni dönemde güçlü bir ekip ruhuyla, sporcularına daha fazla fırsat sunarak, Kütahya'yı taekwondoda zirveye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Fatih Akbunar, "Taekwondo İl Temsilciliği olarak, önceki dönemlerdeki başarıların ardından yeni dönemde de, Kütahya'yı taekwondo alanında bir adım daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde yol alacağız. Katkılarından dolayı eski İl Temsilcisi Murat Fazıl Akkoç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA