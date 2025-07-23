Kütahyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika
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Kütahyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor

23.07.2025 11:51
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Kütahyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yarın sahaya inecek. İlk kez iki ayrı kamp planlayan takım, iç transferde büyük çoğunluğuyla yollarını ayırdı. Teknik direktör İlker Avcıbay, sezon öncesi transferlerin tamamlanmasını bekliyor.

Kütahyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yarın sahaya inecek.

Yoncalı'da başlayacak ilk etap kamp çalışmaları 1 hafta sürecek. Takım, bu sürecin ardından 3 günlük bir ara verecek ve ardından 8 gün sürecek Kartepe kampına geçecek. Dinlenme sürecinden sonra ise, sezon öncesi hazırlıklar 11 gün sürecek Afyon kampıyla devam edecek.

İç transferde takımın büyük bölümüyle yollar ayrıldı

Her sezon başında yalnızca 1 şehir dışı kamp yapan Kütahyaspor, bu yıl ilk kez 2 ayrı kamp planıyla sezona hazırlanıyor. Bu değişikliğin, teknik direktör İlker Avcıbay'ın isteği doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor. İç transferde takımın büyük bölümüyle yollarını ayıran Kütahyaspor, dış transferde de şu ana kadar sessiz bir dönem geçiriyor. Şampiyonluk hedefiyle Kütahya'ya gelen teknik patron İlker Avcıbay'ın kamp dönemine kadar istediği transferlerin kadroya katılmasını beklediği öğrenildi.

Öte yandan, 16 Haziran'da göreve gelen Başkan Osman Altınkaya yönetimi, ilk resmi ziyaretlerini hafta içinde Kütahya Belediye Başkanı ve Kütahya Valisi'ne gerçekleştirdi. Kongre öncesi sıkça gündeme gelen sponsorluklarla ilgili ise artık somut adımların atılması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlker Avcıbay, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika

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