Kütahyaspor 60 yaşında

Kütahya spor'un 60. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen lansman toplantısı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, kentin önde gelen iş insanları, eski kulüp başkanları, Kütahyaspor'a gönül veren taraftarlar ile Kütahya basınının spor alanındaki temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kütahyaspor'un 60. yılına özel olarak hazırlanan tanıtım görselleri eşliğinde "60. Yılın Gururunu, 60 Bin Çocuğun Mutluluğuyla Taçlandırıyoruz" mesajı kamuoyuyla paylaşıldı.

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılının sadece bir yıl dönümü olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada yalnızca geçmişi anmak için değil, Kütahyaspor'a sahip çıkmak ve destek olmak amacıyla bir araya geldik. Altmış yıldır bu şehirle bütünleşmiş, hemşehrilerimizin gönlünde yer edinmiş çok kıymetli bir değerden bahsediyoruz" dedi.

Kütahyaspor'un mücadeleci kimliğine dikkat çeken Vali Işın, "Bugün 3. Lig'de mücadele eden takımımızın hem sahada hem de tribünde güçlü bir birlikteliğe sahip olması büyük önem taşıyor. Sporcularımız bu şehrin gerçek temsilcileridir. Sahada verdikleri mücadeleyle taraftarlarımızı bir araya getiriyor, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza örnek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne de değinen Vali Işın, "Spor; insanları birbirine bağlayan, zor zamanlarda ortak bir heyecan etrafında buluşturan en önemli unsurlardan biridir. Büyük mücadeleler ve zorlu karşılaşmalar, hemşehrilerimizi tribünlerde bir araya getirerek takımlarına sahip çıkmalarını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kütahyaspor'un daha güçlü bir yapıya kavuşması için destek çağrısında bulunan Vali Musa Işın, "Böylesine köklü bir kulübün yalnız bırakılması düşünülemez. İş insanlarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin ve tüm Kütahyalı hemşehrilerimizin desteğiyle bu süreci daha da güçlendireceğiz" dedi.

Toplantıda söz alan Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya ise, 60. yıl kapsamında yürütülen çalışmalara ve kampanyalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. - KÜTAHYA