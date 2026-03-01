Kütahyaspor\'dan Nazillispor\'a gol yağmuru: 8-0

Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grup'un 23. haftasında sahasında Nazillispor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grup'un 23. haftasında oynanan karşılaşmaya taraftarının yoğun desteğiyle başladı. Maçın ilk düdüğüyle birlikte ön alanda baskı kuran ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü erken dakikalarda ele aldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında kazanılan korner atışında arka direkte topu ağlara gönderen Ahmet Teker, Kütahyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Baskısını sürdüren mavi-lacivertliler, 33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aykut Çift'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarının son anlarında savunma hatasını iyi değerlendiren Aykut Çift, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0 yaptı. Kütahyaspor, soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Kütahyaspor, 49. dakikada bir kez daha Aykut Çift'in ayağından bulduğu golle skoru 4-0'a taşıdı.

58. dakikada yine sahneye çıkan Aykut Çift, farkı beşe çıkaran golü kaydetti: 5-0.

Mücadelenin 72. dakikasında Veysel Karani Ünal fileleri havalandırarak durumu 6-0 yaptı.

Son dakikalarda Ender Kılıç kafa vuruşuyla skoru 7-0'a getirdi.

Uzatma dakikalarında ise Yiğit Emir Ekiz'in golüyle karşılaşmanın sonucu belirlendi: 8-0.

Karşılaşmanın ardından Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci bir açıklama yaptı. Başkan Kahveci açıklamasında,

"Şehrimizin ortak değeri, ligin lideri Kütahyaspor'umuz, Nazillispor'u 8-0'lık muhteşem bir skorla mağlup ederek tüm Kütahya'mızın gururunu kazandı. Tribünden desteklediğimiz bu zafer, sahadaki oyuncularımızın emek ve azmi, teknik ekibimizin ve yönetim kurulumuzun özverisi ve tribünlerdeki değerli taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle mümkün oldu. Hep birlikte gösterdik ki; şehir bizim, takım bizim. Nice maçlarda, nice zaferlerde bu heyecanı birlikte yaşamak dileğiyle" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA