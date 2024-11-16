Kuyucak Belediyesi\'nden Çocuklara Animasyon Filmi Etkinliği

Spor

Kuyucak Belediyesi tarafından ara tatilde olan çocuklar için Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde animasyon filmi gösterime sunuldu.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinliklerine devam ediyor. Ara tatile giren Kuyucaklı çocuklar için Ters Yüz 1 ve Ters Yüz 2 animasyon filmi gösterime sunuldu. Filmi izlemeye gelenlere kek, meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi. Kuyucaklı çocuklar, Başkan Doğanca'ya animasyon filmini Kuyucak'ta gösterime sundukları için teşekkür etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Kuyucaklı çocuklarımızı ara tatilde Ters Yüz 1 ve Ters Yüz 2 animasyon filmi ile buluşturduk. Kuyucak Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Güzel anlar yaşayan tüm çocuklarımızı mutlu görmek her şeye değer, onlar bizim geleceğimiz ve umudumuzdur" dedi. - AYDIN