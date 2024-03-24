Kuyucakspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Aydın Amatör Süper Lig Play-Off 1. Hafta müsabakasında Kuyucakspor, evinde ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti.
Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kuyucakspor coşkulu taraftarının desteğiyle rakibini 1-0 mağlup etti. Kuyucakspor'un tek golü 35'inci dakikada Uğur Kötelioğlu'ndan geldi. Kuyucakspor lige galibiyetle başlamanın sevincini maç sonunda taraftarıyla kutladı ve Play-Off grubuna lider başladı.
Müsabakayı Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk ve AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve çok sayıda taraftar izledi. - AYDIN
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın antrenmanı ısınma hareketleri ve sürat çalışmalarıyla başladı. Ardından yarı saha turnuva maçıyla idman tamamlandı. Sivasspor, yarın izinli geçireceği günün ardından 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.M'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Turgutluspor'un gollerini Alperen Aydın, Veysel Karani Ünal ve Uğur Kurt kaydederken, Sapanca Gençlikspor'un tek golünü Muhammed Egemen attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, geriye düştüğü maçta üstünlük sağlayarak galip geldi ve puanını 68'e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor arasında oynanan derbi maçında Muğlaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçta her iki takımın taraftarları da dikkat çeken tribün şovları sergiledi. Muğlaspor, Muhammet Ali Aydın'ın attığı 2 golle galibiyete ulaştı.
Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 19 ilden 220 sporcu katıldı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.
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