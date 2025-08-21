Kuzey Tunçelli'ye Altın Madalya Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.
Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
