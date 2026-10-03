Kuzeyboru, sezonun ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş\'ı Aksaray\'da yenmek istiyor

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Voleybol Takımı, 2026-27 sezonunun ilk haftasında sahasında oynayacağı Afyon Belediye Yüntaş karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İtalyan başantrenör Lorenzo Pintus yönetiminde Aksaray Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Aksaray temsilcisi, pazar günü taraftarı önünde çıkacağı sezonun ilk maçı için yoğun tempolu antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

Başantrenör Pintus, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlık dönemini milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun geçirdiklerini, bu sürecin inişli çıkışlı olduğunu söyledi.

Kadroya yeni katılan oyuncularla uyum sürecini hızlı atlattıklarını belirten Pintus, "Sezon öncesi kamp dönemimiz inişli çıkışlı geçse de hazırlık maçları sürecini verimli değerlendirdik. Oyuncularım tüm arzularını ve isteklerini sahaya yansıtıyor. Hazırlık maçlarının ardından Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçlarına çıktık. Türk Hava Yolları'na kaybettiğimiz için üzgünüz ancak bunun dışında hedef odaklı antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İlk maçımızda bütün hırsımızı ve çalışmalarımızı sahaya yansıtacağız. Takımın morali iyi noktada, bu ivmeyle Afyon Belediye Yüntaş maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Lige yeni çıkan bir takım olarak iyi oyuncular transfer etve güçlü bir kadro kurduklarını vurgulayan Pintus, "Onlar da kendi kalitelerini göstermek isteyecek. Özellikle Aksaray her takım için zor bir deplasman olacak. Pazar günü tüm salonu taraftarlarımız dolduracak. Burayı zorlu bir deplasman haline getirecek. Onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok çalıştık"

Takım kaptanı milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, sıkı bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Hazırlık maçlarının eksikleri görmek adına faydalı olduğuna değinen İvegin, şunları kaydetti:

"Eksik yönlerimizi gidermek için sezon öncesinde çok çalıştık. Takımımız yavaş yavaş ortama ve sisteme adapte oluyor. Sezonun ilk maçı Afyon Belediye Yüntaş mücadelesini kazanmak istiyoruz. Bu bizim hedef maçlarımızdan bir tanesi. Taraftarlarımızı her karşılaşmada yanımızda görmek istiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon ligi ilk 6'da bitirmek en büyük hedefimiz."