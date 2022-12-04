Mbappe, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Rekoru Pele'nin elinden aldı - Son Dakika
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Mbappe, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Rekoru Pele'nin elinden aldı

04.12.2022 20:04

Henüz 24 yaşına gelmeden Dünya Kupası'nda 9 gole ulaşan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, bunu başaran en genç oyuncu rekorunu Pele'nin elinden aldı.

Fransa'nın harika çocuğu Kylian Mbappe, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki yıldız, Polonya'ya attığı golle Dünya Kupası'nda 8 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Mbappe, 7 gollü Pele'nin rekorunu elinden aldı. Mbappe, Polonya'ya attığı ikinci golle bu sayıyı 9'a çıkardı.

Mbappe, Dünya Kupası tarihine geçti! Pele'nin rekorunu elinden aldı

RONALDO'YU DA GEÇTİ

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda oynadığı toplam 11 maçta 9 gol attı. Portekiz'in 37 yaşındaki yıldızı Ronaldo ise 20 karşılaşmada 8 gol kaydetti. Mbappe, idolü olarak gördüğü Ronaldo'yu 23 yaşında yakalamış oldu.

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Kylian Mbappe, Fransa, Spor, Son Dakika

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