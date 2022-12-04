Mbappe, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Rekoru Pele'nin elinden aldı

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Fransa'nın harika çocuğu Kylian Mbappe, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki yıldız, Polonya'ya attığı golle Dünya Kupası'nda 8 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Mbappe, 7 gollü Pele'nin rekorunu elinden aldı. Mbappe, Polonya'ya attığı ikinci golle bu sayıyı 9'a çıkardı.

RONALDO'YU DA GEÇTİ

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda oynadığı toplam 11 maçta 9 gol attı. Portekiz'in 37 yaşındaki yıldızı Ronaldo ise 20 karşılaşmada 8 gol kaydetti. Mbappe, idolü olarak gördüğü Ronaldo'yu 23 yaşında yakalamış oldu.