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Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek - Son Dakika

Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek

17.02.2022 20:58
Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek

Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe'nin adı Real Madrid'le birlikte anılıyor. PSG, İspanyol devine kaptırmak istemediği Fransız yıldıza, haftalık 1.2 milyon euroluk tarihi bir teklif yapma hazırlığına başladı. Mbappe bu teklifi kabul ederse yılda yaklaşık 60 milyon euro kazanarak futbol tarihine adını yazdıracak.

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, tarihin en çok kazanan futbolcusu olmanın eşiğinde. Fransız yıldızı sezon sonunda Real Madrid'e kaptırmak istemeyen Paris Saint-Germain, Mbappe'ye tarihi bir tekli sunmaya hazırlanıyor.

HAFTADA 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Kylian Mbappe'yi kaybetmek istemeyen Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza haftalık 1.2 milyon euro teklif edecek. Bu teklifi kabul etmesi halinde yılda yaklaşık 60 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek - Son Dakika
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