Kyrie Irving'den Destek: Filistinli Çocuk

NBA yıldızı Kyrie Irving, 20 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafında, işgalci İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen ve elinde kitap tutan Filistinli bir çocuğun görselini kullanmaya başladı.

İşgalci İsrailli askerlerin bir süre önce yolları dikenli tellerle kapatarak Filistinli çocukların okula gitmesini engellediği görüntüler, dünya kamuoyunda tepki toplamıştı.