La Fiorita Teknik Direktörü: Çok Zorlu Bir Karşılaşmaya Çıkacağız - Son Dakika
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La Fiorita Teknik Direktörü: Çok Zorlu Bir Karşılaşmaya Çıkacağız

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini, karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini belirtti. Manfredini, takımının bir önceki turda aldığı sonuçtan dolayı heyecanlı olduklarını ve güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ifade etti. Takımın kalecisi Gianluca Vivan ise ellerinden geleni yapacaklarını ve baskıları kırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

24.07.2024 20:15
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan 44 yaşındaki çalıştırıcı, burada bulundukları için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

Çok güçlü bir takımla karşılaşacaklarını aktaran Manfredini, "Bir önceki turda aldığımız skordan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Kulübümüzde ilk kez böyle bir sonuç aldığımız için çok heyecanlıyız. Bir önceki turdan daha farklı olarak çok daha güçlü bir takımla karşılaşacağız. Çok daha zor olacak. Güçlü noktalarımız heyecanımız. Coşkulu oynayacağız." diye konuştu.

Vivan: "Elimizden geleni yapacağız"

Takımın tecrübeli kalecisi Gianluca Vivan, tur için ellerinde geleni yapacaklarını kaydetti.

Bir önceki turu penaltılarla geçtiklerini ve penaltıların biraz da şans işi olduğunu aktaran Vivan, "Takımımız sonuna kadar mücadele etti, savaştı ve turu getirdi. Çok zor bir ekiple karşılaşacağız, elimizden geleni yapacağız. Baskılarını kırmak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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