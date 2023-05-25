La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var

İspanya takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu.

TAKILARI VE PARALARI ÇALDILAR

İspanyol basınında yer alan haberde, Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evinin soyulduğu bildirildi. Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren hırsızların, toplam değeri 200 bin avroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı çaldıkları kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilla' da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu. Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.