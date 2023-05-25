La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var - Son Dakika
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La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var

La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var

25.05.2023 15:40

La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evine hırsız girdi. Gece saatlerinde yaşanan olayda soyguncular, toplam değeri 200 bin avroyu bulan değerli eşyaları, takıları ve parayı aldığı kaydedildi.

İspanya takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu.

TAKILARI VE PARALARI ÇALDILAR

İspanyol basınında yer alan haberde, Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evinin soyulduğu bildirildi. Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren hırsızların, toplam değeri 200 bin avroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı çaldıkları kaydedildi.

Çaldıkları eşyalar servet değerinde! La Liga'nın yıldızına soygun şoku

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilla' da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu. Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.

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Valencia, Mallorca, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Liga yıldızının evi soyuldu! Milyonlarca liralık kayıp var - Son Dakika
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