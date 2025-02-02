Lakers, Knicks'i Yenerek Galibiyet Serisi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lakers, Knicks'i Yenerek Galibiyet Serisi Yakaladı

LeBron James'in triple-double'ı ile Lakers, Knicks'i 128-112 mağlup etti. NBA'de 9 maç oynandı.

02.02.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 128-112 yendi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.

Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.

Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.

Thunder'dan Kings'e 34 sayı fark

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı.

Thunder'da Aaron Wiggins 41 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.

Kings'te ise De'Aaron Fox'un 20 ve Malik Monk'un 19 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Utah Jazz- Orlando Magic: 113-99

Indiana Pacers- Atlanta Hawks: 132-127

Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 104-107

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 144-110

Minnesota Timberwolves- Washington Wizards: 103-105

Houston Rockets- Brooklyn Nets: 98-110

San Antonio Spurs- Miami Heat: 103-105

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 112-128

Portland Trail Blazers- Phoenix Suns: 127-108

Kaynak: AA

Los Angeles Lakers, New York Knicks, Lebron James, Basketbol, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Lakers, Knicks'i Yenerek Galibiyet Serisi Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:45:01. #1.12#
SON DAKİKA: Lakers, Knicks'i Yenerek Galibiyet Serisi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.