Lakers, Reaves'in 43 sayı attığı maçta Pistons'ı deplasmanda 121-116 yendi - Son Dakika
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Lakers, Reaves'in 43 sayı attığı maçta Pistons'ı deplasmanda 121-116 yendi

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Los Angeles Lakers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 yenerken Austin Reaves 43 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle öne çıktı. Bu galibiyetle üst üste 5. kez kazanan ve sezonun 9. galibiyetini alan Lakers, Pistons'a üçüncü mağlubiyetini yaşattı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 yendi.

Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Batı Konferansı lideri Lakers, Austin Reaves'in 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştığı maçı kazanarak üst üste 5 olmak üzere 9. galibiyetini aldı.

Luka Doncic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Ziaire Williams ve Collin Sexton 17'şer sayı attı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Daniss Jenkins 31 ve Kevin Huerter 24 sayı kaydetti.

76ers, Bulls'u mağlup etti

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 127-121'lik skorla geçti.

Bu sezon 9. maçını kazanan 76ers'ta Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27 ve LeBron James 22 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Arka arkaya 7, sezonun 8. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Matas Buzelis 19 ve Josh Giddey 19'ar sayı üretti.

Kaynak: AA
Los Angeles LakersDetroit PistonsSporSon Dakika

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