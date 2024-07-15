Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kırdı

Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'ye karşı forma giyen İspanyol oyuncu Lamine Yamal, 17 yaşında bir finalde en genç forma giyen oyuncu rekorunu kırdı. Yamal ayrıca turnuvanın asist kralı seçildi.

15.07.2024 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'ye karşı 11'de forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal, 17 yıl 1 gün ile milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e aitti.

EURO 2024'ün asist kralı oldu

Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1'er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı.

17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
18:46 Başkentte aile dehşeti Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı Başkentte aile dehşeti! Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 02:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement