Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti

19.02.2026 09:32
Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir beslenme programı oluşturdu. Teknik ve sağlık ekibi, oyuncunun fiziksel performansını korumak adına detaylı bir beslenme ve yükleme programı hazırladı. Antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek.

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir planlama yaptı. Katalan kulübünün, oyuncunun performansının düşmemesi adına bireysel bir beslenme programı hazırladığı öne sürüldü.

PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP

Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    İspanyolları tebrik ediyorum. 41 0 Yanıtla
  • turgut bal turgut bal:
    bu haber her hangi bir kulübümüzün Müslüman futbolcusu söylese ne olur acaba.Biz Türkiye olarak İspanyanın bile gerisindeyiz 21 0 Yanıtla
  • Bülent Yalvaç Bülent Yalvaç:
    Helal olsun,oruç iyidir iyi Allah kabul etsin 21 0 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    Hani taptığınız Arda’nın adamlığı 2 8 Yanıtla
    huseyin k huseyin k:
    reklam mı yapması lazım 1 0
  • serkan ipek serkan ipek:
    hic sevmezdim ama bu saatten sonra degisti 2 1 Yanıtla
