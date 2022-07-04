Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık

Kaynak: AA

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