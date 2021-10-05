Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?

Sabah'ta yer alan habere göre; İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

ÜCRETİ BEĞENMEDİ

Yıllık ücreti 1.6 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin eurodan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

İMZA PARASI

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSUNA PARA VERMEM"

Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.