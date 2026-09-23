Laver Cup öncesi Alcaraz, takımın en yüksek enerjili oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Laver Cup öncesi Alcaraz, takımın en yüksek enerjili oyuncusu seçildi

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25-27 Eylül'de Londra'da düzenlenecek Laver Cup öncesi 12 sporcu ve takım kaptanları fotoğraf çekimine katıldı. Zverev, takımı en çok Alcaraz ve Cobolli'nin coşturduğunu belirtirken Alcaraz da en iyi enerjiye sahip oyuncu seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Teniste dünya ve Avrupa karmasının karşı karşıya geleceği Laver Cup'ta mücadele edecek sporcular, fotoğraf çekimine katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Laver Cup öncesi turnuvada yer alan 12 sporcu ve takım kaptanları, Eski Kraliyet Deniz Harp Okulu'nda fotoğraf çekimi için biraraya geldi.

Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan dünya klasmanının 1 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, Avrupa karmasındaki takım arkadaşlarına ne tavsiye verdiğiyle ilgili soruya, "Pek bir şey söylemedim çünkü hepsi harika oyuncular. Kortta ne yapacaklarını biliyorlar. Tenis maçlarını nasıl kazanacaklarını biliyorlar. Zaten bu yüzden hepsi bu takımın bir parçası. Dünyanın en iyi oyuncuları burada. Bence takımda harika şampiyonlarımız var ve hepsi ne yapacağını biliyor." yanıtını verdi.

Turnuva sırasında kenardaki oyuncuların enerjisinin önemli olduğunu belirten Zverev, "Özellikle birileri zorlandığında, birileri belki geride olduğunda, maçların seyrini değiştirmeye yardımcı olabilecek şey bu. Hepimizin birbirimizle iyi anlaşması da çok önemli. Bu takım atmosferine sahip olmak çok güzel." diye konuştu.

Zverev, "Takımı en çok hangi oyuncu coşturuyor?" sorusunu, "Carlos Alcaraz ve Flavio Cobolli." şeklinde yanıtladı.

Alcaraz: "Beni takımdaki en iyi enerjiye sahip kişi seçtikleri için çok mutluyum"

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, arkadaşları tarafından takımdaki en yüksek enerjiye sahip oyuncu olarak gösterilmesiyle ilgili, "Bu gerçekten çok önemli. Yani korttayken, zorlanırken, çözümler aramaya ve iyi anı yakalamaya çalışırken; yan tarafa baktığında çok fazla enerji getiren birini görmek rahatlamana yardımcı oluyor. Bu yüzden ben de takım arkadaşlarıma iyi enerji sunmaya, onları her zaman neşelendirmeye çalışıyorum. Beni takımdaki en iyi enerjiye sahip kişi seçtikleri için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Alcaraz, bir sonraki saç modelinin nasıl olacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Hala biraz düşünüyorum. Uzatmaya devam mı etsem yoksa biraz kestirsem mi emin değilim. At kuyruğu yapabilirim, göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD'li tenisçi Tylor Fritz ise takımdaki uyumu nasıl yakaladıklarıyla ilgili, "Her zaman bir grup sohbeti olur. Tüm hafta boyunca, bu etkinliklerde ve yaptığımız her şeyde birbirimizin yanında olacağız. ve zaten turda olduğumuz için birbirimizi tanımıyor değiliz." diye konuştu.

13 puana ulaşan takım kazanacak

Başkent Londra'daki O2 Arena'da bu yıl 9. kez düzenlenecek Laver Cup'ta 6'şar tenisçiden oluşan dünya ve Avrupa karmaları karşı karşıya gelecek.

Turnuvada kazanılan her maç cuma günü 1 puan, cumartesi günü 2 puan ve pazar günü 3 puan değerinde olacak. 13 puana ulaşan ilk takım Laver Cup'ta şampiyonluğa ulaşacak.

Şu ana kadar düzenlenen turnuvalarda Avrupa karması, şampiyonluk sayısında rakiplerine 5-3 üstünlük sağladı.

Takımlar şu isimlerden oluşuyor:

Avrupa karması

Kaptan: Yannick Noah

Oyuncular: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud, Arthur Fery (yedek)

Dünya karması

Kaptan: Andre Agassi

Oyuncular: Alex de Minaur, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo, Ignacio Buse (yedek).

Kaynak: AA
LondraSporSon Dakika

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