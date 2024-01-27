Leicester City, Birmingham\'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Akgün bir gol kaydetti.

Maçın golleri, 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet'tan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

Bu arada Leicester City, elde ettiği galibiyetle adını 5. tura yazdırdı.