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Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi - Son Dakika
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Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası'nın 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederken milli futbolcu Yunus Akgün bir gol kaydetti. Maçın golleri Jamie Vardy, Yunus Akgün ve Dennis Praet'tan geldi. Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

Leicester City, Birmingham\'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi
27.01.2024 - 20:43,
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İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Akgün bir gol kaydetti.

Maçın golleri, 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet'tan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

Bu arada Leicester City, elde ettiği galibiyetle adını 5. tura yazdırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi - Son Dakika
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