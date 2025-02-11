Levent Şen UWW Hakem Komisyonu Başkanı - Son Dakika
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Levent Şen UWW Hakem Komisyonu Başkanı

Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı olarak görevlendirildi. Türk hakemler uluslararası görevde.

11.02.2025 19:17
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Dünya Güreş Birliği (UWW), olimpik Türk güreş hakemlerinden Levent Şen'i "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak görevlendirdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UWW, 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim, komisyon ve kurul üyelerini belirledi.

Yeni dönemde Türk güreşinin önemli isimleri uluslararası alanda önemli görevlere getirildi. Olimpik Türk güreş hakemlerinden Levent Şen "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak görevlendirildi. Şen, uluslararası güreş hakemlerinin yönetim süreçlerinde söz sahibi olacak.

Dünya güreşinin en önemli hakemlerinden biri olarak anılan Levent Şen, 2005 yılından itibaren uluslararası hakemlik yapmaya başladı. Şen, 2013 yılından itibaren olimpik hakem olarak en üst seviyedeki turnuvalarda görev alırken, 2018'den itibaren de uluslararası hakem kurslarında eğitmen olarak yeni nesil hakemlerin yetişmesine katkı sağladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreş müsabakalarında görev alan Şen, son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da hakemlik yaptı.

UWW'de 2025-2028 yılları arasında görev yapacak diğer Türk temsilciler ve görevleri şöyle:

İbrahim Cicioğlu – Hakem Eğitimi Koordinasyonu (Refereeing Education Coordination)

Funda Elmacıoğlu – Bilimsel Komisyon (Scientific Commission) Üyesi

Neşe Gündoğan – Herkes İçin Spor Komitesi (Sport for All) Üyesi

Mehmet Gültekin – Geleneksel Güreş Komitesi (Traditional Wrestling Committee) Üyesi

Mahmut Demir – Şöhretler ve Tarihi Miras Komitesi (Hall of Fame & Historical Heritage) Üyesi

Yesugay Aksakal – Plaj Güreşi Komitesi (Beach Wrestling Committee) Üyesi

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Şen UWW Hakem Komisyonu Başkanı - Son Dakika

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