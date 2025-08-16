Licka: 'Galatasaray'a Karşı Cesur Oynadık' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Licka: 'Galatasaray'a Karşı Cesur Oynadık'

16.08.2025 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karagümrük Teknik Direktörü Licka, Galatasaray maçını değerlendirerek cesur oyunlarını vurguladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında oyuncularının cesurca oynadığını söyledi.

Çek teknik adam, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Licka, "Süper bir atmosferde, ateşli taraftarlar önünde oynadık. Ancak maçı kaybettik." dedi.

Müsabakanın başında Ahmet Sivri ile pozisyona girdiklerini hatırlatan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maça iyi başladık. Oyuncularımız çok saygılı ve cesurdu. Maçın başında iyi bir şans yakaladık ama kaleci Günay çok iyi çıkardı. Daha sonra Tresor Doh'un ???????yaptığı hatanın ardından gol yedik. Bu tür hatalardan ders çıkarmamız ve Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım. Bu maçlarda önemli tecrübeler ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere çok ihtiyacımız olacak. Futbol, hızlı ve agresif bir oyun. Buna ayak uydurmamız gerek. Galatasaray da bugün çok iyiydi. Şanslar bulabilirdik ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra bunu yitirdik. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başlarında 1-1 yapabilirdik. Yüzde 100'lük bir pozisyondu ama atamadık. Bu tür maçlarda atmanız gerekir yoksa golü yersiniz. Atamazsanız Galatasaray sizi öldürür." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Licka: 'Galatasaray'a Karşı Cesur Oynadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 01:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: Licka: 'Galatasaray'a Karşı Cesur Oynadık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.