Lider Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Fenerbahçe Tarfin'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın saat 19.00'da Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin derbide karşılaşacak. Lider ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring 7 maçını da kazanırken Fenerbahçe Tarfin 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle geldi.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, derbide karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.
Ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde geride kalan sürede oynadığı 7 maçı da kazandı ve haftaya lider durumda girdi.
Fenerbahçe Tarfin ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
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