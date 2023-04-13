Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba herkesi şaşırttı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba herkesi şaşırttı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağlıyor

13.04.2023 10:43

Bir süredir teknik adam arayışında olan Trabzonspor'un gündemindeki isimler arasında yer alan Samet Aybaba hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırarak göreve Samet Aybaba'yı getireceği ileri sürülürken, İstanbul ekibi, deneyimli hoca ile prensip anlaşmasına vardı.

İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve Zafer Turan'ı getiren Eyüpspor, yeni bir değişikliğe daha gitmeye hazırlanıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDILAR

Ajansspor'un haberine göre, Zafer Turan ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayrılmaya hazırlanan Eyüpspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.

"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Adı daha öne Trabzonspor ile anılan Aybaba, Radyospor'da yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı. Trabzonspor'da görev aldığımız dönemde çok düşük bütçeyle kupa şampiyonu olduk. Kulübün yeniden ayağa kalkmasında katkımız oldu, inanılmaz keyif verdi." demişti.

YORUMLAR
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Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı en büyük kozlarından biri Bakasetas olacak Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı en büyük kozlarından biri Bakasetas olacak Eyüpspor: 'Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz.' Eyüpspor: 'Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz.'

Samet Aybaba, Trabzonspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba herkesi şaşırttı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba herkesi şaşırttı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağlıyor - Son Dakika
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