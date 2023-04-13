İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve Zafer Turan'ı getiren Eyüpspor, yeni bir değişikliğe daha gitmeye hazırlanıyor.
Ajansspor'un haberine göre, Zafer Turan ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayrılmaya hazırlanan Eyüpspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.
Adı daha öne Trabzonspor ile anılan Aybaba, Radyospor'da yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı. Trabzonspor'da görev aldığımız dönemde çok düşük bütçeyle kupa şampiyonu olduk. Kulübün yeniden ayağa kalkmasında katkımız oldu, inanılmaz keyif verdi." demişti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba herkesi şaşırttı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağlıyor - Son Dakika