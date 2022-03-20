Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi - Son Dakika

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 29. haftasında Nantes, Lille takımını ağırladı.
Mücadelenin tek golü, konuk ekip adına 41. dakikada Andre Onana'dan geldi.
Lille, Timothy Weah'ın 64. dakikada kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 74. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.
Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Lille puanını 46'ya yükseltti. Nantes ise 42 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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