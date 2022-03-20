Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi - Son Dakika
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Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi

20.03.2022 01:23
Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 29. haftasında Nantes, Lille takımını ağırladı.

Mücadelenin tek golü, konuk ekip adına 41. dakikada Andre Onana'dan geldi.

Lille, Timothy Weah'ın 64. dakikada kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 74. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Lille puanını 46'ya yükseltti. Nantes ise 42 puanda kaldı.

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Ligue 1, Nantes, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ligue 1'de 10 kişi kalan Lille, Nantes'ı 1-0 yendi - Son Dakika
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