Lille ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldiler. Maça adeta golle başlayan PSG'de Kylian Mbappe 8. saniyede Messi'nin asistinde topu ağlara gönderdi.
Opta'nın verilerine göre, Lille maçının 8. saniyesinde fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Opta'nın Ligue 1'de bu istatistiği tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana atılan en erken gol oldu.
Son Dakika › Spor › Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı - Son Dakika