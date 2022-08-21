Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı - Son Dakika
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Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı

21.08.2022 22:30

Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında başlama düdüğünün çalmasının hemen ardından, 8. saniyede Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Fransız süperstarın kaydettiği bu gol, 2006-2007 sezonundan bu yana ligde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Lille ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldiler. Maça adeta golle başlayan PSG'de Kylian Mbappe 8. saniyede Messi'nin asistinde topu ağlara gönderdi.

2006/07 SEZONUNDAN BU YANA İLK

Opta'nın verilerine göre, Lille maçının 8. saniyesinde fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Opta'nın Ligue 1'de bu istatistiği tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana atılan en erken gol oldu.

'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı
'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı
'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı
'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı
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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı - Son Dakika
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