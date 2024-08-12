Lille'in savunma oyuncusu Meunier: Fenerbahçe'den daha güçlüyüz - Son Dakika
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Spor

Lille'in savunma oyuncusu Meunier: Fenerbahçe'den daha güçlüyüz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lille'in savunma oyuncusu Thomas Meunier, Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu ancak kendilerinin daha güçlü olduklarını düşündüğünü söyledi. Meunier ayrıca Türk taraftarların tutkulu olduğunu ve takımlarına hızlıca sırt çevirebildiğini belirtti.

12.08.2024 15:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Fransa ekibi Lille'in Belçikalı savunma oyuncusu Thomas Meunier, sarı-lacivertlilerden daha güçlü bir takım olduklarını ve turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Meunier, yarın İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi Lille'de düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Dimitri Farbos ile katıldı.

Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan güçlü bir takım olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Tadic ve En-Nesyri gibi tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahipler. Jose Mourinho oraya imza atıyorsa bu kulüple bir şeyler kazanabileceğini bildiği içindir. Kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe'nin güçlü yanları var ama bizden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum. Tur atlama şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Türk taraftarlar, takımlarına çok çabuk sırt çevirebiliyor"

Türk taraftarların statlarda çok sıcak ve tutkulu bir atmosfer yarattığını dile getiren Meunier, "Türkler tutkulu taraftarlarıyla biliniyor. Ancak sahada olan sahada kalır. Türk taraftarlar, takımlarına çok çabuk sırt çevirebiliyor, buna birçok kez şahit olduk. Bu yüzden oyunumuza konsantre olmamız önemli. Dominant oyunumuzu sürdürmeliyiz. Korkmadan oynamalı ve rakibin direncini olabildiğince erken kırmalıyız. Gerisini taraftarlar halledecektir. Böyle bir atmosfer beni motive ediyor, futbolun ruhu da bu. Bu tür deneyimlerden yararlanmalısınız. Her yıl bu tür maçlar oynamıyoruz. Yapacak tek şeyimiz var; mücadele etmek için orada olduğumuzu ve rakip için kolay bir maç olmayacağını göstermek." ifadelerini kullandı.

"Bana güvendiği için Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsem az"

Türkiye'de kariyerine devam etme şansı bulduğunu aktaran 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, " Borussia Dortmund'da sakatlıklar ve şans verilmemesi nedeniyle neredeyse bir yılı maç oynamadan geçirdim. Bunun fiziksel veya seviyemle alakalı olup olmadığını, kariyerimin sona yaklaşıp yaklaşmadığını merak ediyordum. Son olarak şansımı denemeye karar verdim. Trabzonspor Kulübü, transfer döneminin kapanmasına yakın beni aradı ve teknik direktörün çok yönlü bir oyuncu istediğini iletti. Bana güvendiği için Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsem az. Orada üst üste 20 maç oynadım, en ufak bir sakatlık yaşamadım, her şey mükemmeldi. Futbolda çok fazla psikolojik etken olduğunu işte bu noktada anlıyorsunuz. Burada sizlerin önündeysem onların sayesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitri Farbos: "Beraberlik için İstanbul'a gitmek hata olacaktır"

Sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılamayan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yerine açıklamada bulunan yardımcı antrenör Dimitri Farbos, "Beraberlik için İstanbul'a gitmek hata olacaktır. Oyun anlayışımıza bağlı kalmamız gerektiğinin bilincinde olup oraya kazanmak için gitmeliyiz. Rakibimize fırsat vermemek için soğukkanlılığımızı korumalıyız. İlk maça oldukça etkili başladık ve erken bir gol bulduk. Hatta soyunma odasına daha büyük farkla gidebilirdik. Atmosferin bizi zorlayabileceği doğru. Kendi sahamızda dolu bir statta oynamayı tercih ederdik. Ancak bu konuda şikayet edecek halimiz yok. Bu maçta oyunumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Turu geçmek için büyük bir hırsla sahada olacağız." şeklinde görüş belirtti.

İlk karşılaşmayı evinde 2-1 kazanan Lille, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lille'in savunma oyuncusu Meunier: Fenerbahçe'den daha güçlüyüz - Son Dakika

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