Lincoln Henrique: Bu kulüp yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, "Hedeflerimiz belli. Bu kulüp yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde Portekiz ekibi Santa Clara'dan 4 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak duygularını aktaran Henrique, "Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız" diye konuştu.