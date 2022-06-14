Lincoln Henrique: "Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim" - Son Dakika
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Lincoln Henrique: "Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim"

14.06.2022 17:51
Lincoln Henrique: "Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istediğine vurgu yaparak, Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istediğine vurgu yaparak, Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğini söyledi.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, bu fırsattan dolayı çok motiveyim. Hiç şüphe yok ki sezon başladığında sahada Fenerbahçe için her şeyi vereceğim. Kulübün büyüklüğünden zaten bahsetmeme gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istiyorum" dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Henrique, "Onların bana göstermiş olduğu destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada Fenerbahçe taraftarı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman maksimumumu vereceğim. Bu sezon güzel bir sezon olacak ve inşallah bütün hedeflerimizi kazanırız" sözlerine yer verdi.

Daha sonra Teknik Direktör Jorge Jesus'la da bir araya gelen Lincoln Henrique, sahayı ve soyunma odalarını gezdi.

(İHA)

Lincoln Henrique: Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim
Lincoln Henrique: Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim
Lincoln Henrique: Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim
Lincoln Henrique: Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim
Lincoln Henrique: Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim

YORUMLAR
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Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lincoln Henrique: 'Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim' - Son Dakika

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