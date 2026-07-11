Linda Noskova Wimbledon Şampiyonu

Wimbledon tek kadınlar finalinde Linda Noskova, Karolina Muchova'yı yenerek, ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Linda Noskova ile Karolina Muchova kozlarını paylaştdı. Çek tenisçiler
finalinde Noskova, rakibini 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. 21 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin ilk grand slam tekler şampiyonluk kupasına kaldırdı. - İSTANBUL
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