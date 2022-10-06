Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra bir daha ülkeler düzeyindeki en prestijli bu turnuvada yer almayacağını açıkladı.

"FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

35 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Evet, kesinlikle benim için son Dünya Kupası. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim. Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA HER ŞEY OLABİLİR"

Dünya Kupası'nı heyecanla beklediğini belirten Messi, "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel çünkü favoriler her zaman kazananlar değil. Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır ama bence favori değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var." dedi.