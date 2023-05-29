Lionel Messi, Barcelona'yı seçenek olarak görmüyor

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Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin geleceği netleşiyor. Bir çok takımdan teklif alan başarılı futbolcu, Barcelona'yı seçenek olarak görmüyor.

BARCELONA SEÇENEK DEĞİL

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Al Hilal dair birçok kulüpten teklif alan Arjantinli yıldız, birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını verecek. Haberde, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği ifade edildi.

DAHA FAZLA BEKLEMEK İSTEMİYOR

Haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan ilgilerinin farkında olan Messi'nin, kulüpten somut bir adım görmediği için daha fazla beklemek istemediği ve kısa süre içinde yeni kulübünü belirleme amacında olduğu öne sürüldü.

41 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 40 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Lionel Messi bu maçlarda 21 gol 20 asist kaydetti.