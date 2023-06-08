Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oldu - Son Dakika
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Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oldu

08.06.2023 08:28

Paris Saint-Germain'den ayrılan Lionel Messi, Barcelona'nın teklifini reddederek Inter Miami'ye transfer oldu. Barcelona kulübü, Messi'nin kararına saygı duyduklarını açıkladı. Messi, PSG'de geçirdiği sezon boyunca 41 maçta 21 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan Lionel Messi, kararını Inter Miami'den yana kullandı. Adı Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız için Katalan devi açıklamada bulundu.

"TEKLİF ALMASINA RAĞMEN INTER MIAMI'YE GİTTİ"

Barcelona'dan yapılan Messi açıklamasında, "5 Haziran Pazartesi günü, Lionel Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, Barcelona'dan teklif almasına rağmen, oyuncunun Inter Miami'ye gitme kararını kulübe bildirdi. Başkan Laporta, Messi'nin son yıllarda maruz kaldığı baskı ve spot ışıklarından uzak, daha az talebin olduğu bir ligde mücadele etme kararına saygı duydu." ifadelerini kullandı.

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MESSI'NİN FRANSA KARNESİ

Lionel Messi bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 41 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.

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