Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

19.04.2022 11:37
Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi sporcu öğrencileri, Okul Sporları Tırmanış yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi sporcu öğrencileri, Okul Sporları Tırmanış yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Trabzon'da gerçekleşen 2021-2022 Okul Sporları Dağcılık Spor Tırmanışı Gençler AB Türkiye Birinciliği Şampiyonasına katılan Malatyalı sporcular başarılı döndü.

Malatyalı öğrenci sporcular, Türkiye Şampiyonu kupası ve madalyalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'in elinden aldı.

Türkiye Şampiyonu olan sporculara Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediyeler verileceği kaydedildi. - MALATYA

Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci
Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci
Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

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Anadolu Lisesi, Trabzon, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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