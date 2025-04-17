Liselerarası Turnuvada Kavga Çıktı

Ankara'da düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mamak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen liselerarası basketbol karşılaşmasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İki lise takımının mücadelesinin sonrasında oyuncular arasında tartışma yaşandı. Müsabakayı tribünden takip eden öğrencilerin de kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü.
O anlar karşılaşmayı takip edenler tarafından kayıt altına alındı. - ANKARA
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