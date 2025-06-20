Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı - Son Dakika
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Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı

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Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı
20.06.2025 21:10
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Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı
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Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i 150 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Wirtz, Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Premier Lig şampiyonu Liverpool, uzun süredir çabalarını sürdürdüğü Florian Wirtz transferinde mutlu sona ulaştı.

LİVERPOOL'DAN TARİHİ TRANSFER

Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi, Alman devine bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödedi. Böylelikle Wirtz, Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu. Yıldız oyuncu ayrıca Bundesliga tarihinin de en pahalı satışı oldu.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Alman yıldız, "Kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Sonunda gerçekleşti. Gerçekten çok mutluyum. Burada bir şeyler başarmak ve taraftarlara hak ettiklerini vermek istiyorum. Geçen sezon Premier League'i kazandılar, bu nedenle hedefim kesinlikle tekrar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek. Gerçekten hırslıyım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki on numara oyuncusu, geride bıraktığımız sezon 45 maçta 16 gol 15 asistlik performans sergiledi. Wirtz'in piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.

Leverkusen, Liverpool, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yazık günah. Nunez için 80 verdiler hiçbir verim alamadılar. Keze diego Jota öyle. 150 de buna basmışlar. Adamlar maddi yönden hiç sarsılmıyor. 15 2 Yanıtla
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