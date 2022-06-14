Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu - Son Dakika
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Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu

14.06.2022 23:06

Liverpool'da tarihi bir transfer gerçekleşti. İngiliz devi, Benfica'dan golcü futbolcu Darwin Nunez'i resmen kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran Liverpool tarihi bir transfere imza attı. İngiliz devi, Benfica'dan golcü futbolcu Darwin Nunez'i resmen kadrosuna kattı.

"BU TAKIMA YARDIM ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Nunez, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burası harika bir kulüp. Daha önce Liverpool'a karşı oynadım. Burada harika oyuncular var. Buranın benim oyun tarzıma uygun olacağını düşünüyorum. Bu takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Ekim 2019'da ilk kez milli formayı giyen Uruguaylı oyuncu, Benfica ile çıktığı 85 maçta da 48 gol kaydetti. Liverpool'da 27 numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki futbolcu, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

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