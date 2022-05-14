Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi - Son Dakika
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Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi

14.05.2022 23:13

Jürgen Klopp liderliğinde yarıştığı tüm kulvarlarda başarıdan başarıya koşan Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma anları da golsüz eşitlikle geçilince, kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA KAZANDI

Chelsea'de Azpilicueta ve Mount penaltı atışlarından faydalanamadı. Liverpool da ise Mane penaltı vuruşundan yararlanamazken, rakibine 6-5 üstünlük kuran Kloop'un öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

16 YIL SONRA KUPAYI KAZANDI

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi - Son Dakika
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