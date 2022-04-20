Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! - Son Dakika
Üye Girişi

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!

20.04.2022 00:25
Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kırmızılar, maç fazlasıyla ligde Manchester City'nin önünde liderliğe oturdu.

Liverpool ile Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

LIVERPOOL LİDERLİĞE OTURDU

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diaz, 22. ve 85. dakikada Salah ve 68. dakikada Mane kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde liderliğe oturdu.

TARİH YAZDILAR

Liverpool, Manchester United'ı bu sezon Old Trafford'da 5-0 mağlup ettikten sonra bu kez de evinde 4-0'lık skorla mağlup etmiş oldu. Liverpool ayrıca, bir Premier Lig sezonunda Manchester United'a 9 gol atarak bu alanda tarihin en iyisi oldu

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
YORUMLAR
500
Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı

Manchester United, Premier Lig, Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
00:07 Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement