Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı

Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Liverpool, West Ham ile 2-2 berabere kaldı. West Ham'ın gollerini Jarrod Bowen ve Michail Antonio atarken, Liverpool'un golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola'dan (kendi kalesine) geldi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Muhammed Salah oyuna girerken, Salah ile teknik direktör Jurgen Klopp arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Son 5 maçta sadece bir galibiyet elde eden ve şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, bu beraberlikle puanını 75'e, West Ham ise 49'a çıkardı.

27.04.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede West Ham'ın gollerini Jarrod Bowen ve Michail Antonio atarken, Liverpool'un golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola'dan (kendi kalesine) geldi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Liverpoollu Muhammed Salah oyuna girerken, Mısırlı yıldız ile teknik direktör Jurgen Klopp arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Son 5 maçta sadece bir galibiyet elde eden ve şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, bu beraberlikle puanını 75'e, West Ham ise 49'a çıkardı.

Kaynak: AA

Andrew Robertson, Liverpool, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:41 Trabzonsporlu Enis Destan’a 3 maç ceza Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 17:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement