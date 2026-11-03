Liverpool hocası Iraola, Fenerbahçe maçına güçlü başlamaları gerektiğini söyledi

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek mücadeleye güçlü başlamaları gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi bu müsabaka için İstanbul'a gelirken Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, müsabakanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı-lacivertlilere karşı oyun planlarına yönelik konuşan Iraola, "Bence İstanbul her zaman Liverpool için çok özel olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Sadece Liverpool değil, İngiliz takımları için de zor oluyor. Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi takım, çok iyi oyunculara sahipler. Tecrübeye sahipler. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor. Hızlı şekilde momentumu yakalayıp ve öz güveni kırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Böyle bir atmosferde mental olarak olabildiğince hazır olmamız gerekiyor"

Premier Lig'de yaşadıkları puan kayıplarının aksine Devler Ligi'ne iyi başlangıç yapmalarına yönelik soruyu yanıtlayan İspanyol teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar gördük. Sezonun başı ama karşılaştırma yapmamız için erken. 3 maçta 9 puan, ilk 8'e girebilmek için oldukça büyük bir şans olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zor oluğunu biliyoruz böyle şeylerin. Böyle bir statta ve atmosferde mental olarak olabildiğinde hazır olmamız gerekiyor" dedi.

"Fenerbahçe'nin oyununda çok değişiklik olacağını düşünmüyorum"

Iraola, Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine yönelik soruya, "Teknik Direktör değiştirdiği dönemden geçiyor. Oyuncuların çoğunu biliyoruz takımı biliyoruz. Analiz yapabileceğimiz bir önceki sistemde çok değiştiklerini düşünmüyorum. Aynı stilde oynayacaklarını düşünüyorum. Fark oluşturacak oyunculara karşı dikkatli oynamamız gerekiyor. Onlara çok fazla zaman verirsek zorluklar yaşayacağız. Oyunculara güvenmemiz ve kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu tür arenalarda. Ne güçlü başlarsak daha az şans vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.