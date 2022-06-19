Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı

19.06.2022 13:19
Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.

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Kaynak: AA

Liverpool, Calvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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