Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Kaynak: AA

Liverpool, Calvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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